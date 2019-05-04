Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в матче Чешских игр — очередного этапа Евротура. Перед началом игры букмекеры оценили шансы команд на победу и выявили фаворита.

По мнению аналитиков, более успешными окажутся игроки российской команды — на них ставят с коэффициентом 1.50, что составляет 63% вероятности. На сборную Финляндии ставят за 4.50 — 21%. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5.75.

Встреча состоится сегодня, 4 мая, в Чехии на стадионе «Арена-Брно». Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Накануне первую тренировку с командой провели четверо хоккеистов, прибывших в сборную из НХЛ. К занятиям присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев и Дмитрий Орлов.