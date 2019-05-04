Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал видео с репетиции своего нового номера, который был поставлен для ледового шоу «Плющенко и друзья».

Фигурист покажет программу на шоу в итальянской Болонье.

Напомним, в активе Плющенко золотая медаль Олимпийских игр в Турине. Также спортсмен является победителем Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. На данный момент 36-летний Плющенко выступает в ледовых шоу, а также занимается тренерской деятельностью в своей академии.

Ранее сообщалось, что что в новом сезоне Плющенко будет личным тренером своего сына Александра. До этого 6-летний спортсмен работал Амиром Хабибуллиным в академии «Ангелы Плющенко». Недавно олимпийский чемпион объявил о создании собственной тренерской группы, в которой смогут заниматься и взрослые спортсмены, и дети.