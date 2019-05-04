Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио рассказал о своей любви к фильмам Marvel.

Футболист назвал своего любимого персонажа. «Любимым героем я бы все-таки выбрал Тора, он самый сильный», — сказал Маркизио, слова которого приводит Sports. При этом игрок отметил, что ему нравятся все персонажи, особенно Железный человек, так как его играет Роберт Дауни-младший.

Ранее Маркизио рассказал о том, в каких музеях Петербурга он успел побывать за первый год жизни в Северной столице. Полузащитник посетил Русский музей, Зоологический музей и Эрмитаж, а также музей матрешек. В Эрмитаже футболист провел больше пяти часов.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. Сейчас игрок травмирован, остаток сезона он проведет в лазарете.