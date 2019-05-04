Михаил Кравец стал новым главным тренером подольского «Витязя». Об этом сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Отмечается, что одним из помощников тренера будет работать Игорь Ефимов. Также в штабе команды останутся Вячеслав Уваев и Андрей Сапожников. Тренеры вратарей тоже будут прежними — Андрей Малков и Симо Вехвилайнен.

В минувшем сезоне «Витязь» возглавлял Валерий Белов, контракт специалиста с командой истёк 30 апреля. Тренер работал в команде с 2016 года. Кравец ранее никогда не был главным тренером клуба КХЛ. Специалист входил в состав тренерского штаба петербургского СКА, а также работал в ХК «Сочи». В прошлом сезоне он возглавлял «СКА-Варяги» в МХЛ, а затем «СКА-Неву» в ВХЛ.