«Зенит» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Перед началом матча букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, три очка из Грозного увезут подопечные Сергея Семака: на их победу ставят с коэффициентом 1.92, что соответствует вероятности в 50%. Ничейный исход встречи оценивается коэффициентом 3.30 — 29%. Наименее вероятной считают победу «Ахмата»: на такой итог ставят за 4.40.

Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня. На данный момент сине-бело-голубые уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Ахмат» с 35 очками идёт на десятом месте.

Если «Зенит» не проиграет, а «Локомотив» уступит «Арсеналу» в Туле, петербуржцы обеспечат себе победу в чемпионате России. Также титул будет гарантирован, если «Зенит» одержит победу, а «Локомотив» не обыграет «Арсенал»,