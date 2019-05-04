Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России.

Пресс-служба «Зенита» рассказала, в какой экипировке гости проведут встречу. Полевые игроки выйдут на матч в традиционных гостевых футболках белого цвета, голкипер проведёт игру в жёлтой форме. «Ахмат» сыграет в полосатой экипировке бело-зеленого цвета, их вратарь появится на поле в чёрном.

Матч будет проходить на «Ахмат-Арене» сегодня, 4 мая. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» имеет возможность оформить досрочное чемпионство уже в этом туре. Если «Зенит» обыграет «Ахмат», а «Локомотив» потеряет очки в Туле, то петербуржцы гарантируют себе победу в чемпионате. Если же «Зенит» не сможет победить и сыграет вничью, тогда команде Семака нужно ждать поражения «железнодорожников» от «Арсенала».