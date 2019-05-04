Футбольный клуб ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Леонида Слуцкого с днём рождения. Сегодня, 4 мая, Слуцкому исполнилось 48 лет.

«Поздравляем легенду армейского клуба!», — написала пресс-служба ЦСКА в официальном клубном аккаунте в «Твиттере».

Один из самых титулованных тренеров в истории #ЦСКА, рекордсмен по числу матчей у руля красно-синих Леонид Слуцкий отмечает сегодня день рождения. Поздравляем легенду армейского клуба! 🔵🔴 pic.twitter.com/LrVMpXqvsK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 4, 2019

Напомним, Слуцкий возглавлял столичный клуб в период с 2009 по 2016 год. За это время армейцы трижды выиграли чемпионат России, а также два раза завоевали Кубок страны. Во время работы в ЦСКА Слуцкий также возглавлял сборную России — с 2015 по 2016 год. Затем тренер пробовал свои силы в английском «Халл Сити», после чего перебрался в голландский «Витесс», который тренирует по сей день.

На данный момент «Витесс» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 47 очков после 32 матчей.