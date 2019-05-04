Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, рассказала, как ей описывали Россию до переезда.

Спортсменка призналась, что из-за стереотипов представляла русских людей злыми и употребляющими много водки. Также Загорски рассказала, что её знакомая собиралась в туристическую поездку в Москву и думала, что по Красной площади ходят пингвины и медведи. Об этом фигуристка сообщила в интервью «Советскому спорту».

Напомним, Загорски и Гурейро принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, где заняли тринадцатое место. Спортсмены являются двукратными победителями Кубка России, а также бронзовыми призёрами национального чемпионата.

Ранее фигуристы рассказали, почему приняли решение выступать за Россию.