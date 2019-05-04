Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть клуб через сезон. В своём контракте бразилец имеет пункт по отступным.

Как сообщает Mundo Deportivo, этот пункт будет активирован через сезон, и любой клуб сможет приобрести Неймара в обход вета «ПСЖ» за фиксированную сумму — 170 миллионов евро.

Ранее Неймар рассказал, что хотел бы играть в одной команде с хавбеком «Челси» Эденом Азаром. Бельгиец близок к переходу в мадридский «Реал» — трансфер может состояться уже в этом месяце. При этом мадридский клуб также ведет переговоры с отцом Неймара о возможном переезде на «Сантьяго Бернабеу».

Также недавно Неймар признался, что чувствует ностальгию по выступлениям за «Барселону».