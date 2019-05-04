Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился мыслями перед гостевым матчем с грозненским «Ахматом».

На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал афишу матча и написал: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 мая. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» имеет возможность оформить досрочное чемпионство уже в этом туре. Если «Зенит» обыграет «Ахмат», а «Локомотив» потеряет очки в Туле, то петербуржцы гарантируют себе победу в чемпионате. Если же «Зенит» не сможет победить и сыграет вничью, тогда команде Семака нужно ждать поражения «железнодорожников» от «Арсенала».

По мнению букмекером, «Зенит» одержит победу.