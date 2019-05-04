Голкипер Александр Георгиев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче против Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в «Твиттере».

⚡Завтра в воротах сборной России в матче Чешских игр против Финляндии будет играть Александр Георгиев — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2019

Команды встретятся сегодня, 4 мая, начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Игра будет проходить на стадионе «Арена-Брно» в рамках Чешских игр — очередного этапа Евротура. Перед началом встречи букмекеры выявили фаворита.

Накануне первую тренировку с командой провели четверо хоккеистов, прибывших в сборную из НХЛ. К занятиям присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев и Дмитрий Орлов.

Ранее на этапе Евротура вынесенном матче в Стокгольме россияне сыграли против сборной Швеции. Встреча прошла в среду, 1 мая, и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.