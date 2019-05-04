Испанский футболист Хави, выступающий за катарский «Аль-Садд», станет главным тренером клуба. Как сообщает AS, футболист уже подписал с «Аль-Саддом» контракт сроком на один год.

На протяжении последних четырёх лет Хави был играющим тренером клуба, однако решил завершить выступления и сосредоточиться только на тренерской деятельности.

Ранее Хави объяснил, почему не хочет уходить из футбола после завершения игровой карьеры. По мнению спортсмена, футбол — хороший инструмент для перемены жизни к лучшему, также он объединяет людей. Также Хави выразил надежду на продолжение участия в программе подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года.

Большую часть своей карьеры Хави провел в составе испанской «Барселоны», за которую сыграл 769 матчей.