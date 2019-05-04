Адвокат Вячеслав Барик, принимающий участие в деле по обвинению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в избиении нескольких человек, рассказал, когда игрокам вынесут приговор.

Барик заявил, что судебное заседание, которое состоится 6 мая может быть не последним перед вынесением приговора. «Но суд планирует все успеть в понедельник», — подчеркнул специалист, слова которого приводит Sport24. Он добавил, что заранее предсказать исход событий нельзя, а продолжительность слушаний будет зависеть от объема информации. «Если же 6 мая все успеется и рассмотрение закончится, возможно, 8 мая мы действительно услышим приговор». — сказал Барик.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.