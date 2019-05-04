Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на матч с «Ахматом». Игра будет проходить в Грозном в рамках 27-го тура чемпионата России и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Место в воротах петербургской команды займёт голкипер Андрей Лунёв. Также с первых минут на поле выйдут Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Вилмар Барриос, Олег Шатов, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. В роли капитана выступит Иванович, Артём Дзюба не попал в заявку на матч.

«Зенит» имеет возможность оформить досрочное чемпионство уже в этом туре. Если «Зенит» обыграет «Ахмат», а «Локомотив» потеряет очки в Туле, то петербуржцы гарантируют себе победу в чемпионате. Если же «Зенит» не сможет победить и сыграет вничью, тогда команде Семака нужно ждать поражения «железнодорожников» от «Арсенала».