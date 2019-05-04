В Грозном на «Ахмат-Арене» стартовал матч 27 тура чемпионата России между местным «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом«.

Судит встречу бригада арбитров из Москвы. Главный рефери матча — Алексей Матюнин, на линиях ему помогают ассистенты Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин. «Зенит» вышел на матч в белой, выездной форме, футболисты «Ахмата» проведут встречу в зеленом комплекте.

При определенных условиях после победы над «Ахматом» «Зенит» может стать чемпионом России. Если ближайший преследователь по турнирной таблице московский «Локомотив» не выиграет в матче с тульским «Арсеналом», то догнать «сине-бело-голубых» по очкам уже не сможет. Ранее уверенную победу над «Ахматом» одержал молодежный состав «Зенита».

«Ахмат» перед туром занимает 9-е место в турнирной таблице с 35-ю очками.