Россия проигрывает Финляндии после первого периода

В Брно завершился первый период хоккейного матча между сборными России и Финляндии. После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1.

Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.

Напомним, команды встречаются в рамках Чешских игр — очередного этапа Евротура, который входит в программу подготовки команд к чемпионату мира.

Ранее на этапе Евротура россияне сыграли против сборной Швеции. Матч был вынесенным и состоялся в Стокгольме, победу со счётом 6:4 одержали хозяева. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.