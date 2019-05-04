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  • 16:55,  4 мая 2019
Хоккей
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Россия проигрывает Финляндии после первого периода

Сборная России по хоккею. Фото: vk.com/hockey_video_archive
Сборная России по хоккею. Фото: vk.com/hockey_video_archive

В Брно завершился первый период хоккейного матча между сборными России и Финляндии. После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1.

Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.

Напомним, команды встречаются в рамках Чешских игр — очередного этапа Евротура, который входит в программу подготовки команд к чемпионату мира.

Ранее на этапе Евротура россияне сыграли против сборной Швеции. Матч был вынесенным и состоялся в Стокгольме, победу со счётом 6:4 одержали хозяева. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Заключительную игру команда Ильи Воробьёва проведет в воскресенье, 5 мая, против сборной Чехии.

Текст:  Ирина Красько
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