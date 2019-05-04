Хоккейные клубы НХЛ «Бостон Брюинс» и «Коламбус Блю Джекетс» начали пятый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра проходит на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, стадион вмещает более 17 тысяч зрителей.

Счет в серии на данный момент 2:2. Первую игру в серии в овертайме выиграл «Бостон», затем с таким же счетом в дополнительном периоде победил «Коламбус». При переезде серии к «Блю Джекетс» хозяева вышли в серии вперед, однако в следующем же матче «Бостон» уравнял счет.

Команды проведут еще как минимум два матча, включая нынешний. Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».