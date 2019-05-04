Московский «Спартак» в матче 27 тура Российской премьер-лиги одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме обе команды обошлись без забитых мячей. Исход встречи решился лишь в концовке игры: на 82-й минуте в ворота «Урала» мяч отправил Лукас Фернандо, полузащитник красно-белых, установив окончательный счет в матче.

Победа в Екатеринбурге позволила «Спартаку» набрать в таблице 43 очка и укрепиться на пятой строчке, которая дает право на выход в квалификацию Лиги Европы. Ближайший преследователь тульский «Арсенал» сыграет с вице-лидером таблицы московским «Локомотивом». «Урал» с 33 очками остался на 11 строчке турнирной таблицы.

В следующем туре на «Открытие-Арене» «Спартак» сыграет с «Уфой».