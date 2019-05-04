Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет присутствовать на матче 27 тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом«.

Фотография тренера на стадионе «Ахмат-Арена» появилась в официальном «Твиттере» клуба.

Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек». С 2016 года специалист работает в сборной России.

Матч «Зенита» и «Ахмата» стартует сегодня, 4 мая, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» выйдет на поле в выездном белом комплекте формы, «Ахмат» в традиционной зеленой форме. Встречу рассудит бригада арбитров во главе со специалистом из Москвы Алексеем Матюниным.