Россия проигрывает Финляндии в две шайбы после второго периода

В чешском Брно подошел к концу второй период хоккейного матча между сборными России и Финляндии. Пока счет 2:0 в пользу финнов, вторая двадцатиминутка только усугубила положение россиян.

В первом периоде шайбу в ворота Александра Георгиева забросил Харри Песонен. На 10-й минуте второго периода преимущество Финляндии удвоил Микко Лехтонен.

В параллельном матче чешских хоккейных игр сыграют команды Швеции и Чехии.

Ранее на этапе Евротура россияне сыграли против сборной Швеции. Матч был вынесенным и состоялся в Стокгольме, победу со счётом 6:4 одержали хозяева. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.