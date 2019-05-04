Российские хоккеисты проиграли второй матч чешского этапа Евротура команде Финландии. Матч прошел в городе Брно и завершился со счетом 3:1 в пользу финской команды.

Финляндия отправила в ворота Александра Георгиева по шайбе в каждом из периодов. В первом периоде на 5-й минуте отличился Харри Песонен, он реализовал большинство после удаления Никиты Нестерова.

Во втором периоде Георгиева пробил Микко Лехтонен, сборная России также была в меньшинстве, на скамейке штрафников оказался Никита Кучеров.

В третьем периоде отличился Оливер Каски после второго удаления Кучерова, однако россияне смогли забросить шайбу престижа. На последней минуте матча большинство реализовал Александр Овечкин, сделал счет 1:3.

Таким образом, Россия проиграла в рамках Евротура второй матч подряд: в среду, 1 мая, россияне уступили со счетом 6:4 команде Швеции.