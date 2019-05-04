Бывший российский фигурист-одиночник Максим Ковтун в межсезонье попробует себя в качестве тренера. В своем «Инстаграме» он объявил о проекте «Сборы номер 1» для всех желающих спортсменов, которые хотят улучшить свои результаты в фигурном катании.

В сообщении сказано, что участников ждет 25 часов тренировок на льду, 10 часов хореографии;

7,5 часов общей и специфической подготовки, а также 5 часов растяжки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maxim Kovtun | Максим Ковтун (@maksim_pavlovich) 3 Май 2019 в 2:23 PDT

Сборы на коммерческой основе пройдут в Краснодаре в июле 2019 года, ожидается проведение двух смен по 11 дней каждая. Помимо Ковтуна участников будут тренировать олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер ЧМ в парном катании Александр Энберт.