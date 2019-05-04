Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» не сумели открыть счет в первом тайме матча 27 тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на «Ахмат-Арене» в Грозном.

По итогам первого тайма по владению мячом лидирует «Ахмат» — 52% времени против 48% у «Зенита». Подопечные Рашида Рахимова нанесли 7 ударов по воротам, из них 2 в створ. На счету Андрея Лунева два сейва. «Сине-бело-голубые» ударили всего трижды, но все удары пришлись мимо створа.

На 36-ой минуте из-за травмы был заменен защитник «Зенита» Игорь Смольников, вместо него на поле вышел Александр Анюков.

Судит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Матюниным. На линиях судье помогают рефери Тихон Калугин и Алексей Сафьян.