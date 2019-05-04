Стало известно, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) собирается ликвидировать одну из своих весовых категорий. Об этом рассказал в своем «Инстаграме» российский боец Магомед Бибулатов.

Спортсмену стало известно, что промоушен собирается избавиться от наилегчайшей весовой категории, бои в ней больше проводиться не будут. Именно в этой категории и выступал Бибулатов. Боец принял решение покинуть UFC и теперь будет выступать в чемпионате АСА (российский промоушен). «Посоветовавшись с руководством клуба «Ахмат», принял решение вернуться домой», — рассказал боец, поблагодарив американских коллег за предоставленный опыт.

В наилегчайшей весовой категории выступали спортсмены весом от 53 до 57 киллограм, она считается минимальной в соревнованиях мужчин и второй по весу в соревнованиях у женщин.