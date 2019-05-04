Грозненский «Ахмат» открыл счет в матче против петербургского «Зенита» в рамках 27 тура чемпионата России по футболу. Встреча проходит на «Ахмат-Арене» в Грозном, сейчас в игре продолжается второй тайм.

На 56-й минуте встречи в ворота Андрея Лунева мяч отправил Исмаэль Силва Лима, голевая передача на счету Раванелли. Преимущество «Ахмата» переросло в забитый мяч: в первом тайме грозненцы нанесли в два раза больше ударов по воротам, чем гости из Петербурга.

Из-за травмы в первом тайме был заменен защитник «Зенита» Игорь Смольников, вместо него на поле вышел Александр Анюков.

Судит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Матюниным. На линиях судье помогают рефери Тихон Калугин и Алексей Сафьян.