Французский биатлонист Симон Фуркад в следующем сезоне может войти в тренерский штаб юниорской сборной Франции по биатлону.

В минувшем сезоне Симон Фуркад объявил о том, что завершает спортивную карьеру. Биатлонисту сейчас 35 лет. Как сообщает французский портал Ski-Nordique, спортсмену доверят подготовку отдельной группы биатлонистов.

Официально о назначении Фуркада объявят, когда будут улажены все детали работы с французской Федерацией лыжных видов спорта. Сам Фуркад о своем продолжении работы в сборной Франции отзывается положительно: «Такую возможность нельзя упускать. Рад, что останусь в нашей дружной семье!»

Напомним, Симон Фуркад является чемпионом мира по биатлону 2009 года в смешанной эстафете, также француз становился трехкратным чемпионом планеты по летнему биатлону.