В концовке второго тайма матча «Зенит» — «Ахмат» в рамках 27 тура «сине-бело-голубые» смогли уравнять счет на табло. Встреча проходит на «Ахмат-Арене» в г. Грозный, сейчас в матче продолжается второй тайм.

На 87-й минуте мяч в ворота грозненцев отправил аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Ранее во втором тайме за «Ахмат» забил форвард Исмаэль Силва Лима с передачи Раванелли.

Незадолго до ответного гола в составе «Зенита» произошла замена: на поле вышел форвард Антон Заболотный вместо Магомеда Оздоева и «сине-бело-голубые» сконцентрировались на атакующих действиях.

Судит встречу бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Матюниным. На линиях судье помогают рефери Тихон Калугин и Алексей Сафьян.