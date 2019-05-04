Петербургский футбольный клуб «Зенит» вничью сыграл против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм обошелся без забитых мячей, значительное преимущество по ударам было у грозненцев. Во втором тайме оно превратилось в забитый мяч. На 56-й минуте счет в матче открыл Исмаэль Силва Лима. Голевая передача на счету Раванелли.

В концовке «Зенит» спасся от гостевого поражения благодаря голу аргентинского форварда Себастьяна Дриусси. На 87-й минуте нападающий забил с передачи Антона Заболотного, который незадолго до этого вышел на замену.

Осечка в Грозном скорее всего, не позволит «Зениту» оформить чемпионство в этом туре. Для того, чтобы подопечные Сергея Семака официально завоевали золотые медали, ближайшему преследователю по таблице «Локомотиву» необходимо проиграть тульскому «Арсеналу».

Следующий матч «Зенит» проведет дома с московским ЦСКА. Встреча состоится 12 мая, через неделю, начало матча в 19:00 по мск.