Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал верх над «Локомотивом-Кубань» в стартовом матче серии плей-офф четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счетом 78:69. В первой четверти игра была равна, и по окончании на табло горел счет 15:15. Затем на втором отрезке «Зенит» на один балл вырвался вперед — 19:18, в третьей четверти преимущество «сине-бело-голубых» сохранилось — 24:22.

Заключительную четверть «Зенит» выиграл со счетом 20:14, обеспечив большой разрыв в очках в окончательном счете. 12 очков в актив себе записал баскетболист «Зенита» Дмитрий Воронов. 18 баллов Дмитрия Кулагина не помогли его «Локомотиву» одержать верх.

Следующий матч в серии также пройдет в Краснодаре. Встреча состоится 6 мая, начало в 20:00 по мск.