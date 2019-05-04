Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу игры своей команды в матче 27 тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата«. Слова специалиста цитирует официальный сайт клуба.

По мнению Семака, «сине-бело-голубые» начали игру хуже, чем обычно, и совершали много ошибок в простых эпизодах. «В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо», — прокомментировал Семак гол Исмаэля Силвы Лимы.

Также рулевой «Зенита» уточнил, что команде пришлось несколько раз перестраивать игру во время матча. «Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты», — добавил тренер, заключив, что одно очко — это тоже неплохо, но «Зенит» мог и победить.

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.