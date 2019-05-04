Санкт-петербургский «Зенит» в следующем сезоне гарантировано примет участие в групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов. После ничьи на выезде с грозненским «Ахматом» сине-бело-голубые набрали 58 очков и уже не опустятся ниже второго места в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Подопечные Сергея Семака допустили осечку в Грозном, вырвав ничью благодаря голу Дриусси на 88 минуте.

Также «Зенит» может досрочно стать чемпионом России по футболу, если московский «Локомотив», ближайший преследователь по таблице, проиграет тульскому «Арсеналу«.

Три сезона подряд «Зенит» принимал участие в Лиге Европы. Последний раз прямую путевку в ЛЧ команда из Санкт-Петербурга оформляла в сезоне 2014/15, тогда под руководством Андре Виллаш-Боаша «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, набрав 67 очков.