Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев поделился соображениями после проигрыша команде Финляндии на чешском этапе Евротура. Матч прошел в Брно и завершился со счетом 3:1 в пользу финнов. Слова специалиста цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам Воробьева, к чемпионату мира сборная России должна подойти совсем в другом состоянии, сейчас команда начала заниматься физической подготовкой.

Об окончательном составе звеньев тренер говорить не стал, он еще будет думать над перестановками в команде. Еще одна цель команды — наладить игру при неравных составах.

«Надо пересмотреть игру и сделать правильные выводы», — заключил Воробьев.

Напомним, сборная России уже дважды проиграла на чешском этапе Евротура: до поражения от Финляндии команда уступила шведом со счетом 4:6.