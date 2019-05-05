Сборная России по хоккею проведет заключительный матч чешских хоккейных игр против команды Чехии. Матч пройдет в чешском городе Брно, стартовое вбрасывание произойдет в 19:00 по московскому времени.

Сборная России с 19-ю очками лидирует в общем зачете Евротура на исходе четвертого этапа, матч с чехами станет игрой за первое место в таблице.

Ранее на чешских играх сборная России дважды проиграла. 1 мая, в среду, россияне в выездном матче уступили шведам со счетом 6:4. В субботу, 4 мая, команда Ильи Воробьева проиграла Финляндии со счетом 3:1, все шайбы от соперника Россия пропустила в меньшинстве. Единственную шайбу в матче на последней минуте забросил Александр Овечкин.

Игры чешского этапа Евротура являются подготовительными для сборной России перед чемпионатом мира по хоккею в Словакии, который стартует через неделю, 12 мая.