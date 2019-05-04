Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал игру своей команды в матче с грозненским «Ахматом». Слова футболиста цитирует телеканал «Матч ТВ».

По мнению Дриусси, «Ахмат» — серьезный соперник для «Зенита», который хорошо выступает дома. После того, как «сине-бело-голубые» пропустили, команда провела хороший отрезок матча.

Как заявил Дриусси, патовая ситуация заставила «Зенит» идти вперед, поэтому команда забила. По мнению аргентинца, на поле игрокам не хватало Артема Дзюбы, поскольку нападающий очень важен для команды. Дзюба не смог принять участие в матче из-за травмы и остался вне заявки.

Напомним, «Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью, счет в матче 1:1. На 87 минуте от поражения «сине-бело-голубых» спас гол Себастьяна Дриусси с передачи Антона Заболотного.