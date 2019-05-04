Московский «Локомотив» после первого тайма проигрывает тульскому «Арсеналу» со счетом 1:0. Встреча проходит в Туле, сейчас команды начали играть второй тайм.

Единственный гол в первой половине встречи забил Зелимхан Бакаев на 24 минуте.

Если счет в матче останется на этой же отметке, то петербургский «Зенит» досрочно станет чемпионом России. При ничейном результате или победе «Локомотива» теоретические шансы согнать «сине-бело-голубых» с первой строчки у команды останутся. До конца чемпионата России команды сыграют еще по три матча.

«Зенит» сегодня, 4 мая, в Грозном сыграл вничью с «Ахматом», на 87 минуте от поражения команду спас Себастьян Дриусси, забив с передачи Антона Заболотного. 58 очков гарантируют «Зениту» участие в групповом этапе Лиги чемпионов.