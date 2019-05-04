Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал выступление своей команды против Финляндии в матче чешских хоккейных игр. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов.

По мнению Ковальчука, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс», сборной необходимо добавлять в дисциплине. «Мы не имеем права такие удаления получать», — рассказал капитан сборной России, добавив, что в Европе судьи удаляют за все и не смотрят на фамилию на спине.

Также форвард добавил, что россиянам необходимо совершать больше бросков в большинстве, проще играть при вязком сопернике.

Напомним, все три шайбы сборная России пропустила, играя в меньшинстве. Дважды в матче удалялся форвард Никита Кучеров, пополнивший команду из-за раннего вылета «Тампы» из Кубка Стэнли.

Следующий матч в Евротуре Россия сыграет завтра, 5 мая, с Чехией.