Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу в сезоне-2018/19. Послужило этому поражение московского «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом».

Чемпионство «Зенит» гарантировал себе в текущем туре, набрав больше очков, чем ближайший преследователь в таблице — «Локомотив». В матче с «Ахматом» в Грозном команда Сергея Семака сыграла вничью, однако «железнодорожники» проиграли

Чемпионом России клуб стал в небе над Доном — сейчас команда возвращается с выезда в Грозный. В Санкт-Петербурге «Зенит» приземлится после одиннадцати вечера. Встречать чемпионов можно будет в аэропорту Пулково-2, об этом объявила команда в официальном «Твиттере».

Это пятый титул чемпиона России для команды из Петербурга в XXI веке и шестой за всю историю клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак возглавил клуб летом 2018 года.