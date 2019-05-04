Свершилось! За три тура до конца чемпионата России раздался клич фанатов «сине-бело-голубых» на всю страну: «Зенит» – чемпион!

Финальный свисток, знаменующий чемпионство «Зенита», прозвучал не в Грозном, а в Туле. После ничейного результата с «Ахматом» мало кто думал, что золото «сине-бело-голубым» светит именно в этот уикенд. Но тут случился «Арсенал», гроза московских команд этой весны, который камня на камне не оставил от «Локомотива».

Как «Зенит» шел-шел, да и пришел к заветному золоту в чемпионате — вспоминаем с Nevasport.

После того, как Сергея Семака назначили главным тренером, в сердцах многих поклонников закралось сомнение, справится ли молодой тренер с такой нагрузкой. Трофеев «сине-бело-голубые» не видели давно, сезон с Манчини стал чуть ли не черным в истории «Зенита», поскольку падение на пятое место было шоком.

Однако то, что руководство приняло решение взять своего тренера, стало поворотным шагом для клуба. Именно Семак сумел привести «сине-бело-голубых» к чемпионству, сплотить команду и смотивировать её достигать высот.

Начинался путь «Зенита» к чемпионству в Красноярске – на старте турнира был повержен «Енисей». До шестого тура команда Семака шла без потери очков, а в первые выходные осени не забила «Спартаку». Но не забил и «Спартак»: команды разошлись миром на «Газпром-Арене», а затем петербуржцы разделали «Оренбург» и «Локомотив».

Первое поражение в сезоне подступило нежданно. 9-й тур, Махачкала, 2:1, обескураженный Семак и растерянная команда. В следующем туре команда победила «Краснодар» и доказала, что осечки бывают у всех.

Пока игроки разъехались по сборным, кутеж в Москве устроил Александр Кокорин. Задержание одного из лучших нападающих команды «Зенит» не подкосило: форвард сел в СИЗО, а «сине-бело-голубые» продолжили побеждать.

До зимнего перерыва команда еще четыре раза уходила с поля без набранных очков. Ужалить команду Семака смогли «Динамо», ЦСКА, «Арсенал» и «Рубин». В межсезонье многие говорили о том, что не так уж и сильна петербургская команда: голевая засуха Дзюбы, уход Паредеса, Но зимний перерыв пошел команде на пользу — в 2019 году «Зенит» не проиграл в чемпионате ни разу, спасаясь от поражений всеми возможными и невозможными способами.

Ошибались и соперники, поэтому «Зенит» оставался на первом месте. Игру петербуржцев нельзя было назвать яркой, да и Семак на всех пресс-конференциях заявлял, что главное — результат. Палочкой-выручалочкой стал новичок из «Рубина» Сердар Азмун — его голы стали незаменимыми и приносили команде победу за победой.

Переломным моментом в сезоне, точкой, где команда обрела, наконец, чемпионский характер, стал матч с «Краснодаром». Вытащенная на зубах победа в добавленное время, триумф Артема Дзюбы – все это заставило поверить в то, что первое место «Зенит» не отдаст. А ведь мудрец Семак говорил о том, что Дзюба забьет тогда, когда это будет нужно!

«Динамо» и «Крылья Советов» петербуржцы побеждали уже уверенно, матч за матчем приближая за заветный титул.

Осечка в Грозном на один тур отодвинула празднование чемпионства, но кто знал, что «Локомотив» уступит в Туле? Примечательно, что второй гол, похоронивший надежды «железнодорожников» на возможность догнать «Зенит», забил Лука Джорджевич. Этот черногорский форвард с 2017 года играет за «Арсенал», но принадлежит «Зениту». В небе над Ростовской областью волна «Зенита» нашла золотые берега.

В статусе чемпионов России команда выйдет на поле через неделю против ЦСКА. Рулевой Сергей Семак впервые выиграл чемпионат России в статусе тренера: до этого он пять раз выигрывал золото РФПЛ как игрок.

Но матч с ЦСКА будет потом, а пока празднуй, Петербург, и встречай победителей!