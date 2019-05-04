Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал чемпионом России по футболу вместе со своей командой. Большую часть сезона футболист провел в СИЗО, однако поскольку сыграл за «Зенит» на старте турнира, то также получит золотые медали ЧР.

В СИЗО футболист находится с 11 октября 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала футболист вместе с компанией друзей избил водителя ведущей Первого канала после посещения стриптиз-клуба, а затем устроил потасовку с директором департамента Минпроторга.

3 апреля 2019 года дело Александра Кокорина передали в суд, приговор по нему может быть вынесен уже 8-го мая.

Это первый титул чемпиона России по футболу для Александра Кокорина. Он стал игроком «Зенита» в 2016 году.