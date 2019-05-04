Санкт-Петербург начал отмечать чемпионство футбольного клуба “Зенит”, который досрочно взял золото Российской Премьер Лиги.

В честь победы команды в чемпионате России в сезоне 2018/19 зажгли ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Об этом сообщил официальный «Твиттер» команды.

Кроме того, башня Лахта-центра окрасилась в сине-бело-голубые цвета. Домашний стадион команды “Газпром Арена” будет подсвечен золотым и поддержит празднование чемпионства.

Футбольный клуб “Зенит” стал чемпионом Премьер Лиги впервые с сезона 2014/15. Тогда подопечные Андре Виллаш-Боаша набрали 67 очков, опередив московский ЦСКА на 7 пунктов. Сейчас команда Сергея Семака набрала 58 баллов и после поражения «Локомотива» стала недосягаемой для конкурентов. Чемпионами России впервые стали 20 футболистов, в том числе форварды Александр Кокорин и Артем Дзюба, уже более 10 лет играющие в премьер-лиге за разные команды.