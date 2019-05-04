Петербургский футбольный клуб «Зенит» получит кубок чемпионов России на вечное хранение. Команда выиграла чемпионат России в общей сложности пять раз, поэтому клубу отдадут кубок навсегда.

Сегодня, 4 мая, после поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» Зенит стал недосягаемым для конкурентов и в пятый раз стал обладателем главного титула в российском футболе. Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат в 2007, 2010 годах, сезонах 2011/12 и 2014/15. Также один раз «Зенит» становился чемпионом СССР — это произошло в 1984 году.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым человеком, выигравшим чемпионат России и как игрок, и как тренер. Ранее он дважды становился чемпионом с «Зенитом», дважды с «Рубином» и один раз с московским «ЦСКА».

Для нового сезона Российская премьер-лига изготовит новый приз.