Президент ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с чемпионством. На официальном сайте клуба появилось его обращение.

«Ростральные колонны горят над Невой! С победой! Город любимый, город родной!», — сказал Миллер.

Благодаря поражению «Локомотива» «Зенит» стал недосягаем для конкурентов и с 58 очками выиграл чемпионат России.

Напомним, «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России по футболу, раньше он это делал в сезонах 2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Главный тренер команды Сергей Семак стал первым человеком, выигравшим чемпионат России и как игрок, и как тренер.

Кубок чемпионов «Зениту» вручат в матче с ЦСКА: 12 мая на «Газпром-Арене» команда получит трофей на вечное хранение.