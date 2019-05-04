Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в ледовом шоу «Bol on Ice. Плющенко, Костнер и друзья».

Мероприятие проходит в итальянской Болонье сегодня, 4 мая, на стадионе «Unipol Arena». Также в нём принимают участие российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, перед выступлением Евгений Плющенко показал фрагмент видеозаписи с репетиции нового номера, который он представил на данном шоу.

Ранее Александра Трусова объявила музыку для новой произвольной программы, которую будет показывать в сезоне 2019/20. Фигуристка заявила, что будет использовать образ из знаменитого сериала «Игры Престолов» и выйдет на лёд в роли Дейнерис Таргариен.

Напомним, Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.В сезоне 2019/20 спортсменка перейдёт на взрослый уровень.