Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России. Петербургский клуб досрочно завоевал титул благодаря тому, что «Арсенал» нанёс поражение «Локомотиву».

Джорджевич стал автором второго забитого гола в матче с «железнодорожниками». Игрок защищает цвета тульского клуба на правах аренды, права на него принадлежат «Зениту».

«Сижу ужинаю, а мне звонят из «Зенита», — рассказал Джорджевич, слова которого приводит «Чемпионат». — За чемпионство поблагодарили. Кто звонил? Малафеев».

Футболист отказался комментировать своё будущее и то, останется ли он в «Арсенале» на следующий сезон. Игрок отметил, что говорить об этом пока рано, но разговора с Семаком о возвращении в «Зенит» ещё не было.