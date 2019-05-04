Петербургская фигуристка Станислава Константинова поздравила футбольный клуб «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала «сториз», посвящённую чемпионству сине-бело-голубых и сопроводила публикацию подписью «Чемпионы моего сердца».

Напомним, сегодня, 4 мая, после поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» «Зенит» гарантировал себе победу в чемпионате России и в пятый раз стал обладателем титула. Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат в 2007, 2010 годах, сезонах 2011/12 и 2014/15. Также один раз «Зенит» становился чемпионом СССР — это произошло в 1984 году.

О своей победе в чемпионате игроки «Зенита» узнали во время возвращения из Грозного, где встречались с «Ахматом».