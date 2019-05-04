Первая майская суббота принесла миру спорта нового чемпиона России. «Зенит» благодаря осечке «Локо» приземлился в Петербурге новым чемпионом страны. Баскетбольный «Зенит» от большого брата не отстал и победил «Локомотив-Кубань», а вот сборная России по хоккею изрядно подкачала.

Дайджест главных событий дня за 5 мая от Nevasport:

«Зенит» стал чемпионом России по футболу благодаря поражению «Локо»

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу в сезоне-2018/19. Послужило этому поражение московского «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом». Чемпионство «Зенит» гарантировал себе в текущем туре, набрав больше очков, чем ближайший преследователь в таблице — «Локомотив». В матче с «Ахматом» в Грозном команда Сергея Семака сыграла вничью, однако «железнодорожники» проиграли «Арсеналу» и больше не смогут догнать «Зенит». О чемпионстве команда узнала в самолете по дороге в Петербург.

БК «Зенит» на выезде обыграл «Локо» в первом матче плей-офф

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал верх над «Локомотивом-Кубань» в стартовом матче серии плей-офф четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и завершилась победой гостей со счетом 78:69. По ходу встречи «Зенит» ни разу не проигрывал в счете. Следующий матч в серии также пройдет в Краснодаре. Встреча состоится 6 мая, начало в 20:00 по мск.

Россия проиграла Финляндии на хоккейном Евротуре

Российские хоккеисты проиграли второй матч чешского этапа Евротура команде Финлябндии. Матч прошел в городе Брно и завершился со счетом 3:1 в пользу финской команды. Финляндия отправила в ворота Александра Георгиева по шайбе в каждом из периодов. Все шайбы финны забросили в большинстве. На последней минуте матча утешительную шайбу забросил Александр Овечкин. Следующий матч Россия проведет с командой Чехии.

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимал «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Кубка Стэнли. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей сыграл российский нападающий Александр Радулов, записавший себе в актив одну результативную передачу. Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 3-2. Следующий матч состоится 5-го мая, начало в 22:00 по московскому времени.

В UFC исчезнет целая весовая категория

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) собирается ликвидировать одну из своих весовых категорий. Об этом рассказал в своем «Инстаграме» российский боец Магомед Бибулатов. Промоушен собирается избавиться от наилегчайшей весовой категории, бои в ней больше проводиться не будут. В наилегчайшей весовой категории выступали спортсмены весом от 53 до 57 килограмм, она считается минимальной в соревнованиях мужчин и второй по весу в соревнованиях у женщин.