В Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр» стартовал пятый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли между местной командой «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш«.

Сейчас счет в серии составляет 2:2. Первый матч выиграли «Шаркс» со счетом 5:2, затем волевую победу одержал «Колорадо» со счетом 4:3. Когда серия переехала в Денвер, обе команды также одержали по одной победе. В серии состоятся еще как минимум два матча, включая сегодняшний. Соперником команды станет победитель пары «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старс».

Пока участие в следующем раунде гарантировал только клуб «Каролина Харрикейнс». Команда Андрея Свечникова после семиматчевого противостояния с «Вашингтоном» в четырех встречах обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» и вышла в финал Восточной конференции.