В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3.

В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.

У «жакетов» отличиться сумели Сет Джонс на 51-й минуте, Райан Дзингел на 53-й минуте и Дин Кукан на 55-й минуте.

Отметим, Артемий Панарин отдал одну результативную передачу, Сергей Бобровский провел полный матч, а Владислав Гавриков дебютировал за «Коламбус» в этой встрече и провел 14 минут 17 секунд.

После этого матча «Бостон» ведет в серии со счетом 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе 7 мая.

Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».