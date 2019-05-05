В пятом матче четвертьфинальной серии «Сан-Хосе Шаркс» дома одержали победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1.

В составе хозяев дубль на 40-й и 47-й минутах оформил Томаш Гертл. Первую шайбу он забросил в большинстве.

У «Колорадо» единственной шайбой отличиться сумел Тайсон Йост на 38-й минуте встречи.

Сейчас счет в серии составляет 3-2 в пользу «Сан-Хосе». Первый матч выиграли «Шаркс» со счетом 5:2, затем волевую победу одержал «Колорадо» со счетом 4:3. Когда серия переехала в Денвер, обе команды также одержали по одной победе. В серии состоится еще как минимум один матч. Соперником победившей команды станет победитель пары «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старс».

Пока участие в следующем раунде гарантировал только клуб «Каролина Харрикейнс». Команда Андрея Свечникова после семиматчевого противостояния с «Вашингтоном» в четырех встречах обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» и вышла в финал Восточной конференции.