Петербургский «Зенит» сделал официальное предложение стамбульскому «Фенербахче» по поводу македонского футболиста клуба Элифа Элмаса.

Об этом сообщает портал Fotospor. По информации источника, петербуржцы предлагают за опорного полузащитника 6 миллионов евро плюс бонусы, однако руководство «Фенербахче» планирует получить за 19-летнего игрока минимум 10 миллионов. Отмечается, что на македонца также претендуют «Ювентус» и «Тоттенхэм», но «Зенит» настроен наиболее серьезно. турки хотят выручить за македонца 10–12 миллионов евро.

Сообщается, что новые предложения могут поступить с открытием трансферного окна, поэтому в Турции не торопятся принимать решение по игроку.

Ранее сообщалось, что Элмас станет для «Зенита» альтернативным вариантом усиления вместо Маттео Ковачича, за которого «Реал» хочет получить 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Элиф Элмас принял участие в 36 матчах и отметился двумя забитыми голами.

Напомним, 4 мая «Зенит» стал чемпионом России после ничьей с «Ахматом» и поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала».